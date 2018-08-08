Программисты разработали новый алгоритм для защиты персональных данных

Программисты из Стэнфордского университета разработали систему защиты персональных данных пользователей в интернете.

Алгоритм способен распределять поступающую информацию на сегменты и зашифровывать по отдельности. Отмечается, что хакеры не будут видеть интереса в разрозненных и закодированных фрагментах. Доступ останется только к информации, имеющей чисто технический характер, которая нужна для функционирования приложений, сбора статистики и других операций. При этом новый алгоритм никак не повредит функционирование браузера. Разработку программистов тестирует компания Mozilla в браузере Firefox, который является одним из самых популярных в мире.

Новый механизм защиты данных получил название Prio.

Как показал опрос, проведённый ВЦИОМ, 55% жителей России уверены, что их персональные данные используют посторонние. Каждый второй гражданин считает, что это никак не угрожает ему. К тому же россияне не верят, что размещённые в сети данные можно как-то защитить. Так, в 2013 году произошла массовая утечка информации, в результате чего суд постановил компании Yahoo выплатить пострадавшим пользователям свыше 50 млн. долларов.