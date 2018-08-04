Россия и Китай планируют производство совместного крупного вертолета

В ближайшее полугодие планируется подписание контракта на создание российско-китайского вертолета.

Разговоры о совместном создании тяжелого вертолета для гражданских целей российскими и китайскими производителями ведутся с 2016 года, когда стороны подписали межправительственное соглашение. В документе говорилось, что компании Avicopter и «Вертолеты России» создадут совместный проект новой машины. Российские специалисты должны предоставить свои технологии, а китайские партнеры обеспечат техническую часть.

По словам руководителя «Вертолетов России» Андрея Богинского, контракт на осуществление работ по крупному гражданскому вертолету будет подписан до середины следующего года. «Все технические моменты мы обсудили, осталось только решить финансовые вопросы. Обе стороны выразили надежду, что контракт подпишется в ближайшее полугодие», - прокомментировал Богинский.