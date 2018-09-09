Мессенджеры будут проверять личность пользователей

Инициатором нововведения стал руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. О плюсах и минусах законопроекта рассказал источник в СМИ.

Согласно информации, которую он передает, основную работу по проверке будут производить операторы мессенджеров. Они будут узнавать, какие номера на них зарегистрированы. После этого каждый пользователь получит от них регистрационный номер.

Следующим шагом будут действия сотовых операторов. Они выяснят, какими именно приложениями пользуется конкретный абонент, а после будут проверять, существует ли у него тот самый идентификационный код, о котором говорилось ранее. Для того, чтобы проверить это, у сотрудников сотовой сети будет лишь 20 минут. Если за это время выяснится, что в базе нет номера пользователя, последний потеряет доступ к своему аккаунту.

Жаров считает, что если проверять личность пользователей мессенджеров, это поможет лучше бороться с преступностью в России. В то же время, пока неясно, каким образом будет проходить проверка для иностранцев, которые живут на территории страны с зарубежными sim-картами. Также эксперты предполагают, что после вступления законопроекта в силу, среди россиян может произойти всплеск покупок sim-карт за границей.