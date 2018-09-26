Первый в мире банкомат с искусственным интеллектом появился в Японии

Как рассказали разработчики, "умный" банкомат создан для эффективной борьбы с мошенниками. По словам авторов изобретения, устройство может анализировать внешний вид пользователя при помощи искусственного интеллекта.

Терминал создан работниками компании Hitachi-Omron Terminal Solutions Corp. Они рассказали, что банкомат способен оценивать действия клиента и отменить выдачу денежных средств, если пользователь ведет себя подозрительно.

Кроме того, если человек, который намеревается снять наличные со своей карты, стоит в солнцезащитных очках или в маске, искусственный интеллект может попросить клиента снять все, что мешает полному обзору лица. В случае отказа банкомат также может прекратить выдачу денежных средств. Более того, на экране высветится соответствующее оповещение, если пользователь, например, начнет разговаривать по телефону во время транзакции, которая будет приостановлена до завершения разговора. Также терминал способен к обучению и самостоятельному принятию решений в зависимости от ситуации и прецедентов, которые уже были в его работе.

Изобретатели из Японии рассказали, что устройство уже тестировали. Сотрудники полиции очень довольны новшеством. По их словам, банкомат может самостоятельно предотвращать преступления. Устройства планируют запустить в массовое производство, чтобы внедрить в стране повсеместно уже в 2019 году.