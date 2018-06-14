В Ростове инженеры создали уникальный квантовый смартфон, который невозможно взломать

Специалисты Южного федерального университета создали квантовый телефон, который имеет очень условное отношение к привычному способу связи. Он предназначен для передачи информации по сверхзащищенным каналам связи.

Выглядит устройство совсем не как телефон. По факту, это две станции и системы квантового распределения ключей шифрования. Отмечается, что система работает следующим образом. Одна станция зашифровывает сообщение и передает ее на другую станцию. Последняя, в свою очередь, принимает данные и расшифровывает полученную информацию. По словам доцента кафедры информационной безопасности телекоммуникационных систем ИКТИБ Антона Пленкина, передача сведений происходит по настолько защищенным каналам, что взломать ее абсолютно невозможно. Эксперт уверен, что хакеры перед такими устройствами бессильны, а потому сообщение посредством данной системы абсолютно безопасно.

Специалисты из Ростова объяснили, что современные компьютеры работают на основе математических принципах и методах. Поэтому взломать их может каждый, кто обладает соответствующими ресурсами. Квантовые устройства функционируют на принципах квантовой физики. Это полностью, по словам инженера, исключает перехват информации.

Антон Пленкин рассказал, что сейчас вплотную идет разработка квантово-криптографических сетей. По всему миру не так уж и много компаний, которые занимаются подобной работой.Эксперт отметил, что созданная у них квантово-криптографическая сеть используется не только для лабораторных целей, но и для обучения студентов.