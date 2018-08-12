Компания Xiaomi презентует новый ноутбук 6 ноября

Известная китайская компания Xiaomi анонсирует новые ноутбуки. На суд общественности разработчики готовы представить новую модель уже 6 ноября. Создатели отмечают, что гаджеты будут бюджетными.

Сообщалось, что изначально с появлением в сети информации о проведении пресс-конференции, где должен быть анонсирован выход нового гаджета, предполагалось, что речь идет о смартфоне Redmi Note 6, который компания уже давно готовит к выпуску. Однако впоследствии выяснилось, что создатели занимаются и другими проектами. И именно этот результат хотят презентовать 6 ноября.

По предварительным данным, будет представлено две модели. Они будут оснащены экранами с диагоналями 13,3 и 15,5 дюйма соответственно. Отмечается, что гаджеты, предположительно будут работать на процессорах от Intel i3 и i5 в зависимости от комплектации.

Относительно дизайна устройств и того, будет ли он каким-то новым, отличающимся от уже выпущенных моделей, пока ничего неизвестно. Есть информация только относительно цены. Как заявили разработчики, стоимость ноутбука не будет превышать 430 долларов. По словам руководства компании, главными достоинствами устройств станут отличный звук и компактность.