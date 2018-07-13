Bentley изобрела высокоскоростной Wi-Fi для автомобилей

Компания «Bentley Motors» представила не имеющую аналогов в мире технологию высокоскоростного Wi-Fi для автомобилей. Она обеспечит водителя и пассажиров непрерывным доступом в Сеть, позволит пользоваться различными приложениями и смотреть онлайн-видео в HD качестве.

Система получила название Fast-Car Wi-Fi. С 2019 года она будет идти в базовой комплектации всех перспективных автомобилей марки «Bentley». Если пересчитать скорость Интернет – трафика на скорость автомобиля, новый Wi-Fi будет «летать» со скоростью 130 километров в час.

По проекту Fast-Car Wi-Fi может объединить мощности до трех операторов мобильной связи и интернета одновременно, преобразовав их в один сигнал. Для этого компания «Bently» использует свою виртуальную частную VPN сеть. Онлайн-доступ обеспечивается в течение всей поездки. Такого результата удалось достичь было благодаря коллаборации с телекоммуникационной компанией «Viasаt», имеющей 14 миллионов точек доступа Wi-Fi во всем миру.

Вся необходимая для работы системы аппаратуpа размещена в багажнике. Роутер подключается к системе электропитания автомобиля.

Bentley Motors Ltd. — британская автомобилестроительная компания, основана в 1919 году. Специализация компании - производство автомобилей класса «люкс». С 1998 года входит в состав германского концерна «Volkswagen Group».