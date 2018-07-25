Компания Defakto представила уникальные часы ручной работы Mitternacht

Знаменитый бренд Defakto представил на суд публике новую модель - художественные часы Mitternacht. Их особенность и внушительного размера цена обусловлены тем, что все элементы были изготовлены вручную.

Циферблат новой модели выполнен с помощью специального аэрографа. Это специальный прибор, который предназначен для распыления жидкой краски сжатым воздухом при нанесении её на бумагу, ткань, металл и другие поверхности. Ручная работа действительно придает особую ценность и роскошь данному аксессуару.

Часы получили матовый экран. Отмечается, что он оснащен специальными уникальными часами, звездолетами и даже галактиками. Интересно, что определить время привычным способом не получится. Именно по меткам, которые нанесены на дисплей, можно установить, который час. Производители также подчеркивают, что часы одинаково хорошо подойдут как для правшей, так и для левшей. Кроме того, разработчики отметили, что в зависимости от потребностей клиента ему будет бесплатно предоставлена специальная настройка устройства для каждой руки отдельно.

Напомним, ранее стало известно, что компания Mobvoi в конце октября представила миру новые умные часы. Отмечалось, что пока неясно, чем они будут отличаться от предшествующей модели. Однако некоторые внешние отличия все же возможно рассмотреть на опубликованном фото.