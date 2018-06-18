Компания Tesla может заняться производством электрических велосипедов

Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что не исключает в будущем работу над созданием электрических велосипедов. Об этом он рассказал в одном из своих интервью. Однако выпуском самокатов, по его словам, компания точно заниматься не станет.

Несмотря на то, что Илон Маск на некоторое время отстранен от управления Tesla, тем не менее, он продолжает играть важную роль в деятельности компании. Непосредственное управление в настоящий момент осуществляет совет директоров, который будет заниматься этим на протяжении трех лет.

Журналисты задали Илону Маску вопрос о том, могла бы его компания производить электрические самокаты. На это предприниматель ответил однозначно: он заявил, что Tesla точно не будет заниматься производством электрических самокатов. Однако Илон Маск уточнил, что в данном контексте можно говорить об электронных велосипедах. Они кажутся ему более перспективным проектом.

Эксперты отмечают, что подобное заявление не означает точное исполнение плана в будущем. Однако они отметили, вполне допустимо, что на рынок действительно в скором времени поступят электрические велосипеды от компании Tesla, учитывая, как подчеркивают специалисты «легкость Илона Маска на подъем».