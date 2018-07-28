В Японии проходит испытания уникальная 7D-технология

Известно, что разработчиком является компания Magic Leap. Как сообщает агентство "Актуальные Новости", технология дает человеку возможность взаимодействовать с предметами и животными в виде голограммы.

Современные технологи не останавливаются в своем развитии, с каждым днем предоставляя человеку все новые возможности. Японские разработчики не только не отстают от технического прогресса, но и стараются быть впереди планеты всей. Компания Magic Leap представляет уникальную технологию, основанную на механизме 7D.

Создатели уже занимаются тестированием уникальной технологии. По их словам, благодаря алгоритму можно ощутить не только эффект присутствия, но и также запахи, капли воды или контакты с животными. В Китае местные жители смогли первыми увидеть и испытать на себе новую разработку. Оказалось, что многие посетители даже не сразу смогли отличить голограмму от настоящих предметов и живых существ. Очевидцы рассказали, что голограммы настолько натуральны, что рядом с ними ощущаешь даже опасность, которая присуща человеку, находящемуся в непосредственной близости с дикими зверями. Все ненастоящие животные очень натурально изображают повадки живых, сохраняя все манеры и типичные особенности поведения.