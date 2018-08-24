Blizzard выпустит ремейк игры Warcraft III в 2019 году

Сегодня, 10:18 \\ Техника и технологии

Обновленная версия получила название Reforged. Её представили 2 ноября на конференции BlizzСon, которую транслируют на сайте.

 Ремейк игры включает в себя события Warcraft III: Reign of Chaos, а также популярного дополнения Frozen Throne. Не обойдется и без редактора карт. Сотрудники Blizzard попытались сохранить атмосферу оригинала, однако улучшили графическую составляющую, проработали анимацию персонажей и переделали интерфейс. В Reforged добавили несколько часов кинематографических сюжетных видео с современным качеством озвучки. Изменения затронули и мультиплеерный режим, который получил новые функции для взаимодействия с другими игроками по сети.

Игра появится в продаже с 2019 года эксклюзивно для PC. При этом студия выпустит сразу два издания. Предзаказы на них можно оформлять уже сейчас. Стандартная версия обойдется в 1299 рублей. За 2499 рублей разработчики предлагают вдобавок "Трофеи победителя", которыми можно воспользоваться в других играх от Blizzard. Так пользователи Hearthstone получат рубашки для карт "Третья война", нового питомца в Diablo III, четырех игровых персонажей в Heroes of the Storm и подарки для StarCraft Remastered и StarCraft II, которые пока не разглашаются.

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Автор - Александр Лубяной
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