В России заработал энергоблок первой в мире плавучей электростанции

2 ноября сотрудники "Росэнергоатома" успешно запустили реактор на воде у Мурманска. Об этом отчиталась пресс-служба ведомства.

В пятницу состоялся физический пуск установки уникального плавучего энергоблока "Академика Ломоносова". Реактор заработал и приготовился к новым тестам. После загрузки топливом в Мурманске, ПЭБ предстоят суровые швартовые испытания. Специалисты проверят работу оборудования в различных режимах, даже экстремальных. Ведь "Академику Ломоносову" предстоит работать 40 лет. Такой срок ему определили создатели из Балтийского завода в Санкт-Петербурге.

В 2019 году энергоблок доставят в чукотский город Певек, где он воссоединится с другими элементами первой в мире плавучей электростанции. Она способна обеспечивать энергией уединенные предприятия, портовые города, нефтедобывающие и газовые платформы, установленные в открытом море. Двух энергоблоков хватит для питания домов 100 тысяч человек. Кроме того, мощности "Академика Ломоносова" пригодны для опреснения морской воды. За день электростанция может очищать до 240 тысяч кубометров жидкости.