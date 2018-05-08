В Китае протестировали стрельбу ударного вертолета-беспилотника AV500W

Во время нового этапа летных испытаний аппарат отработал наведение и поражение объектов. О подробностях пишет издание Sina Military.

Ударный вертолет-беспилотник поднялся в воздух 23 октября над Голмудом. Разработчики из китайской компании AVIC заставили модель AV500W летать над полигоном в поисках подготовленной цели на земле. После обнаружения вертолет передал информацию оператору и по его команде открыл стрельбу. Создатели протестировали лазерную подсветку, которая направила ракету FT-8D класса "возду-земля". Испытания прошли успешно. Снаряд преодолел расстояние в 4,5 километра и поразил мишень.

Возможности AV500W проверяют с сентября 2017 года. К декабрю ударный беспилотник преодолел этап пробных полетов и приступил к различным режимам запуска ракет. Новинка от AVIC летает со скоростью в 170 километров в час и поднимается на высоту до 4 тысяч километров. Её взлетная масса - 450 килограммов. Из них 120 могут занимать на бортовые системы и вооружение. Основная задача вертолета - атаковать легкую технику и укрепления точечными ударами ракет. С максимально легким снаряжением AV500W может проводить в воздухе до 8 часов. С более тяжелым оружием длительность сокращается до 4.