В Испании создали самый легкий бронежилет

Сегодня, 00:30 \\ Техника и технологии

В Испании прошли испытания бронежилета, сделанного из графена.

Специалисты Картахенского политехнического университета совместно с представителями командования морской пехоты Испании, провели первые испытания самого легкого бронежилета. Средство защиты выполнено из графена. На сегодняшний день проводится работа над полученными данными в ходе испытаний жилета огнестрельным оружием.

Производство бронежилетов в 21 веке достигло огромных масштабов. Сегодня известны различные модификации, по степени защиты и массе. Наиболее проблемным вопросом в изготовлении таких спецсредств остается выбор материала, который сможет защитить человека от различного стрелкового вооружения, но в то же время не причинит дискомфорт большой массой. Испанская разработка, если не будет нуждаться в поправках, сделает революцию в данной сфере.

Графен представляет собой углеродную решетку. Иногда материал называют монослойным графитом. Его преимуществом считается легкость при достаточно хорошей крепости. Сейчас практикуются бронежилеты из армированных нитей. Основным защитным элементом служат металлические пластины в специальных карманах. Такой бронежилет не слишком удобный для активных боевых действий. Если пластинки из графена пройдут все испытания, то жилеты станут в разы легче.

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Автор - Антон Словацкий
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