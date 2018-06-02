BBC сообщила о российском следе в похищении данных 257 тысяч пользователей Facebook

Масштабную утечку персональной информации на портал Fbserver могли устроить хакеры из России. Об этом сообщает "Русская служба" британской ТРК.

Похищение заметили в сентябре пользователи форума Blackhatworld. Один из них опубликовал ссылку на упомянутый Fbserver с частью данных. Однако вскоре этот сайт оказался заблокированным. Как подсчитали аналитики компании Digital Shadows, на сохранившемся зеркале под названием Socialser21 разместили личную информацию 257 тысяч человек: имена, адреса, номера телефонов. При этом злоумышленники опубликовали личные сообщения 81 тысячи пользователей. Страной 47 тысяч аккаунтов стала Украина. Второй по количеству похищенных данных с 12 тысяч учетных записей стала Россия. Всего кража затронула 200 государств.

Один из пользователей связался с британскими журналистами и представился организатором взлома. Прикрывшись именем Джон Смит, он сообщила, что вместе с командой располагает информацией о 120 миллионах пользователей. Из них 2,7 миллиона зарегистрированы в России.

Журналисты BBC заметили у преступления российский след. Сервис WhoIs демонстрирует, что сайт Fbserver в августе создал человек из Пакистана по имени Namy Mayly. Однако зарегистрирован он был на почту Mail.ru. К тому же, в октябре ресурс получил IP-адрес из Санкт-Петербурга. Предположение подтверждают данные сервиса ThreatConnect, который соотносит Fbserver с ещё 20 сайтами. Некоторые из них связаны с российскими IP-адресами. Например Socialser21 использует площадку хостинга King Servers из России. Что примечательно, компания замешана в хакерской атаке на сервера Демократической партии США накануне президентских выборов. Руководители объяснили, что злоумышленники взяли их мощности в аренду.