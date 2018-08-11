Инженеры из Великобритании разработают первый в мире электрический самолет для гонок

Ради перспективного транспорта Ноттингемский университет объединил усилия со стартапом Air Race E. Подробности проекта пишет пресс-служба учебного заведения.

Организация Air Race E планирует устроить первые в мире гонки на электрических самолетах уже в 2020 году. Для этого инженеры из Великобритании должны разработать соответствующую конструкцию. По соглашению с партнерами, платформой станет модель гоночного самолета на бензине, которая летает в рамках Air Race 1. Ученые собираются облегчить корпус и перевести самолет на электрический двигатель. Новая модель получит аккумулятор, винтовой электромотор и специфическую систему управления.

Соревнования Air Race E будут организованы по принципу уже существующий гонок Air Race 1. Они рассчитаны на 8 участников. Кольцевая воздушная трасса общей длиной около 3 километров - по 1,5 километра до каждого поворота. При этом скорость самолетов достигает 400 километров в час.

Сотрудники Ноттингемского университета и представители Air Race Е верят, что запуск первых гонок на электрических двигателях приведет к всплеску развития этого направления авиации. Заинтересованные предприятия смогут разработать новые технологии для питания и распределения энергии самолетов.