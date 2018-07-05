"Мегафон" наладил идентификацию на сайтах по номеру телефона

Новый сервис останется доступным, даже если абонент перейдет к другому оператору. Об этом накануне сообщила пресс-служба компании.

"Мегафон" запустил в России работу системы идентификации пользователей на умной платформе. Сервис называется Mobile Connect. Он позволяет абонентам авторизоваться на сайтах по номеру телефона после соответствующей регистрации. Запрос на подтверждение приходит в виде Push-сообщений на телефон. "Мегафон" подключил к своему проекту всех мобильных операторов России, а также Ассоциацию GSM.

По словам разработчиков, сервис избавит абонентов от утомительной регистрации на разных интернет-ресурсах. Это полезно как обычным пользователям Сети, так и корпоративным работникам. При этом Mobile Connect наладил автоматическое предупреждение о переоформлении SIM-карты, чтобы не приходилось вручную обновлять номер для входа. Вдобавок, система должна оперативно осуществлять выход из всех учетных записей при краже устройства.