"Бесконечные возможности": Samsung выпустила мультфильм о работе 5G-процессора Exynos

В новой рекламе главными действующими лицами стали крошечные роботы внутри устройства. Ролик опубликовали на YouTube-канале.

Разработчики представили внутренний мир Exynos "Страной чудес" (Wonderland). В ней обязанности распределяют между собой различные группы роботов, облаченных в скафандры. Мультфильм показывает их слаженную работу на примере конкретной задачи: онлайн-трансляции.

Первыми в кадр попадают сотрудники вычислительного блока, которые сигнализируют о начале работы. Клич подхватывают "умные" аналитики, которые определяют частицы для наиболее качественного изображения. Груз пикселей доставляют в графический процессор, где роботы-сборщики формируют итоговую картинку на механизированном конвейере. Наконец, набор данных доставляют в 5G-установку, которая на большой скорости запускает их в Интернет. Samsung подчеркнула, что выпустила систему с "бесконечными возможностями".

Напомним, что новые процессоры обещают съёмку видео в 4К-разрешении с глубиной цвета в 10 бит. При этом искусственный интеллект автоматически подбирает оптимальные настройки. Новая система будет полезна не только при работе с камерой, но и с другими приложениями, требующими высокой производительности. Например, в играх.