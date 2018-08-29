«Блокчейн» обогнал «криптовалюту» по частоте запросов в Google

Повышенный интерес к криптовалюте позволял ей долгое время оставаться на лидирующих позициях в поисковике.

Специалисты Google представили статистику, которая позволяет определить частоту запросов по словам «blockchain» (блокчейн) и «cryptocurrency» (криптовалюта). С ноября 2017 года цифровая валюта пользовалась повышенным интересом со стороны пользователей Сети. Многих привлекали скачки курса и возможность финансовой выгоды, но со временем криптовалюта стала привлекать людей меньше.

С сентября 2018 года слово «блокчейн» стало набирать популярность, и в октябре укрепило свои позиции. Специалисты Google отмечают, что всё больше людей пытаются разобраться в технологии, именно поэтому она обогнала цифровую валюту. Однако «биткоин» продолжает пользоваться повышенным интересом, и по частоте запросов значительно чаще появляется в строке поиска пользователей, чем «блокчейн» и «криптовалюта» вместе взятые. Также специалисты отметили, что предоставленные графики показывают только частоту запросов, а не их общее количество.