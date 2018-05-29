В Южной Корее планируют изобрести самый маленький дрон

Министерство обороны Южной Кореи хочет поставить на вооружение маленькие беспилотники.

Минобороны Южной Кореи совместно с технологической компанией LIG Nex1 занимаются разработкой беспилотного летательного аппарата, который будет иметь минимальные размеры, чтобы иметь возможность переносить на себе 500 грамм взрывчатки и незаметно приближаться к цели. Все технические подробности на данном этапе засекречены. Известно, что дрон должен находиться в состоянии полета не менее 40 минут.

Конструкция БПЛА будет выполнена в стандартном стиле, напоминающем самолет. Поднимать и поддерживать беспилотник в воздухе будут электродвигатели с двигающейся осью лопастей, чтобы иметь возможность вертикального взлета и посадки. Так же, эта технология увеличит маневренность дрона в небе. На разработанную технику будут возложены задачи патрулирования и уничтожения цели. Когда дроны поступят на вооружение пока не известно, но к 2024 году Минобороны страны планирует комбинировать пехотные части с боевыми роботами.