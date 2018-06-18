В Омске создатели танков смогут работать при помощи очков виртуальной реальности

Руководство местного завода транспортного машиностроение заинтересовалось цифровыми технологиями. Во время заседания сотрудники рассмотрели несколько стартапов и отметили наиболее перспективные на сайте компании.

"Омсктрансмаш" пригласил представителей малого бизнеса на рабочее заседание, чтобы обсудить методы диверсификации производства. Завод планирует внедрить технологии, которые позволят улучшить качество продукции. Главный инженер Юрий Мищенко подчеркнул, что руководство предприятия выбрало несколько проектов. Их планируют реализовать в ближайшее время.

Одним из предложений стало использование очков виртуальной реальности. По словам предпринимателей, аппараты позволят создателям танков визуализировать процесс сборки и разборки машин. Это должно облегчить процесс. Ещё одной инновацией сможет стать мобильное приложение, которое позволяет настраивать последовательность работы механических сборщиков. Из нецифрового изобретатели предложили установку по алмазному шлифованию и повышению износостойкости металла.

Предприятие в Омске специализируется на создании танков, боевых систем и прочей специальной техники. Однако сотрудники завода активно развивают гражданское машиностроение. К 2025 году "Омсктрансмаш" планирует наладить серийное производство такой продукции.