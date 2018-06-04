В Китае прошли испытания многоразовой ракеты

Новые китайские ракеты-носители смогут возвращаться из космоса для повторного использования.

В Китае впервые прошли успешные испытания ракеты-носителя нового поколения. Ее особенность заключается в умении возвращаться на Землю, совершая вертикальную посадку. Такая технология позволит использовать ракету несколько раз. Испытания проходили под наблюдением специалистов аэрокосмического института в Пекине.

Активные работы над многоразовыми ракетами-носителями начались в Китае в 2018 году. Для испытаний был построена специальная стартовая площадка с возможностью обеспечения посадки для ракет. Результаты эксперимента признаны успешными. Ракета благополучно взлетела и потом приземлилась с помощью дистанционного управления. Точность посадки превзошла все ожидания. Китай стал первой страной в мире, сделавшей огромный шаг из одноразового космического транспорта к многоразовому.