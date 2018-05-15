В ЕС собираются снабдить пограничников полиграфами со встроенным интеллектом

В некоторых европейских странах начнут тестировать детекторы лжи, которые самостоятельно смогут определять ложь.

На заседании Европейского союза было принято решение о внедрении полиграфов с искусственным интеллектом на границы стран. Первыми систему iBorderCtrl опробуют греческие, венгерские и латвийские таможенные службы. Информация опубликована в журнале New Scientist.

Венгерская разработка iBorderCtrl достаточно широко применяется в органах внутренних дел страны. На испытание системы в пограничной службе выделено полгода. По словам организатора Джорджа Бултадакиса, новая технология направлена на более эффективную работу в пунктах пропуска граждан внутри ЕС. Детектор лжи будет обращать внимание на поведение человека, замечать минимальные нервные волнения, которые злоумышленник мог бы скрыть от другого человека. Система iBorderCtrl будет общаться с людьми, задавать стандартные вопросы, но при этом анализировать не только ответы, но и мимику, голос, жесты и т.д.