Sony объявила бесплатные игры ноября для клиентов сервиса PS Plus

Вскоре обладатели консолей 4-го поколения смогут опробовать шесть проектов. Пресс-служба компании официально назвала их на YouTube и в социальных сетях.

Главными играми месяца Sony объявила Bulletstorm: Fullclip Edition и Yakuza Kiwami. Официальным анонсом компания подтвердила утечку информации, которая произошла около месяца назад. Кроме них, в бесплатном доступе разместят Jackbox Party Pack 2, Arkedo Series, Burly Men At Sea и Roundabout.

С 6 октября клиенты сервиса PS Plus смогут абсолютно бесплатно скачать эти игры через фирменный интернет-магазин. После подтверждения, они будут доступны для аккаунта в любое другое время года, если пользователи продолжат своевременно оплачивать подписку.