Российский радар «Енот» будет следить за дронами

В фонде развития промышленности готовят крупную сумму на серийное производство радара.

ФРП, курируемый Минпромторгом, выделит научному центру «Элвис» в Зеленограде крупный заем, в размере 75 миллионов рублей. Центр, занимающийся электронными вычислительно-информационными системами, вложит эту сумму в потоковое производство радаров «Енот». Эта радиолокационная станция сможет отслеживать даже самые маленькие беспилотные аппараты. Данную информацию озвучил Андрей Пиминов, руководитель проекта.

На официальном портале «Элвиса» сообщается, что такой радар уже можно приобрести, сделав предзаказ. Доставить «Енота» смогут в течение полугода. Цена на прибор не указана. РЛС сможет контролировать радиус до 1,8 километров и в случае обнаружения дрона подаст сигнал. Более крупные цели на земле или воде, такие как человек или животное, «Енот» сможет распознать на значительно большем расстоянии, около 4,5 километров. Автомобили радар улавливает на расстоянии 8,3 километра. Кроме обнаружения, «Енот» может отключать систему автоматического управления беспилотного аппарата.