PC-версия Telegram хранит сообщения на локальном диске без шифрования

Программист Натаниэль Сачи нашел у мессенджера опасную уязвимость, которая позволит злоумышленникам без особых проблем завладеть перепиской. Об этом пишет ресурс Bleeping Computer.

Эксперт обнаружил, что PC-версия Telegram при установке создает на локальном диске место для хранения персональных данных. Как и у другого мессенджера, Signal, система лишена любого шифрования. Доступ к сообщениям пользователя можно получить через базу данных SQLite. Она защищена паролем, но его может быть недостаточно для защиты от взлома.

Специалист подчеркнул, что данные довольно сложно прочесть в первозданном виде. Но опытные хакеры могут разработать специальные скрипты, которые выделят ключевую информацию и представят её в более удобном формате. Таким образом возможно добыть имена контактов, их телефонные номера и даже отправленные файлы: изображения, видео, документы или аудиозаписи. Достаточно лишь изменить расширение. Натаниэль Сачи заметил, что на компьютерах Telegram не обеспечивает ту секретность чатов, которая доступна мобильным версиям.

Основатель мессенджера Павел Дуров оперативно раскритиковал сообщение об уязвимости. Он обратил внимание, что воспользоваться локальной базой данных можно лишь при полном захвате компьютера. В этом случае вопрос о безопасности установленных программ не актуален - злоумышленники могут воспользоваться сохраненными данными для авторизации.

Директор отдела по кибербезопасности компании SEC Consult Services Олег Галушкин согласился с доводами Павла Дурова. Однако он отметил, что шифрование приложения создаст дополнительный слой защиты, который помешает завладеть сообщениями даже при доступе к компьютеру.