Российские водители смогут управлять автомобилем благодаря Telegram

Владельцам транспортных средств и любителям новых технологий решили облегчить жизнь.

Сообщается, что российские водители смогут управлять автомобилем благодаря мессенджеру Telegram. Если приложение установлено на смартфоне, то пользователь получит возможность без лишних движений открывать и закрывать им дверь, запускать двигатель, а также устанавливать геолокацию машины. Отмечается, что функция была создана силами представителей "Лаборатории Умного Вождения".

Известно, что всю информацию о транспортном средстве можно будет увидеть в мобильном телефоне его владельца. Для того, чтобы новинка заработала, необходимо оснастить автомобиль телематическим устройством "Элемент" и запустить в аккаунте Telegram помощника ElementBot.

На данный момент все тестовые испытания завершились, поэтому каждый водитель может лично опробовать работу механизма.