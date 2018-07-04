Самую крупную обсерваторию в мире построят на Гавайях

Гавайский вулкан Мауна-Кеа, являющийся святыней для местных жителей, станет строительной площадкой гигантского телескопа.

Ученые обратились в Верховный суд Гавайских островов, чтобы добиться разрешения возвести большую обсерваторию на вершине вулкана Мауна-Кеа. Несмотря на то, что для гавайцев гора имеет священную ценность, суд вынес вердикт в пользу астрономов. Теперь, масштабному проекту по исследованию космоса ничего не угрожает.

Строительство гигантского телескопа началось в 2014 году, усилиями японских, американских, индийских, китайских и канадских компаний. Однако, возведение конструкции существенно затянулось из-за постоянных конфликтов с местным населением, которые неоднократно высказывались против осквернения священного вулкана. Несколько раз гавайцы устраивали достаточно серьезные акции протеста. Теперь, решением суда, обсерватория снова начнет интенсивно строиться. Телескоп с диаметром стекла 30 метров станет самым крупным из существующих. С его помощью ученые планируют получать в 9 раз больше данных, чем могут сейчас.