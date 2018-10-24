Эксперты раскритиковали первый «голографический» смартфон от RED

Компания RED более года назад анонсировала запуск своего модульного смартфона с голографическим дисплеем.

Выпуск устройства откладывался снова и снова, а первые обзоры смартфона были опубликованы американскими СМИ. Они раскритиковали телефон с неутешительной оценкой: смартфон с примерной стоимостью в 1300 долларов США Res Hydrogen One никогда не стоит покупать.

И на это имеется много причин. Самым маленьким недостатком является то, что RED-смартфон всё ещё оснащён системой Snapdragon 835 при скором выходе Snapdragon 855. Голографический дисплей был представлен как одна из особенностей телефона, однако он оказался довольно вредным и даже вызвал дискомфорт у многих тестировщиков, внешний вид тоже не оправдал ожиданий. Магазин приложений со специальными программами, поддерживающими функцию эффекта 4D, был довольно пустым, а приложения, которые там есть, оказались просто плохими.

Стоит упомянуть о камере RED Hydrogen One. Она является абсолютно посредственной и не может соревноваться с камерами флагманских смартфонов этого года. Одна из причин заключается в том, что RED не может адаптировать функции своих больших камер, поскольку производительность телефона недостаточна. Сайт «The Verge» награждает всего 3 из 10 баллов в текущем обзоре Hydrogen One, согласно которому рейтинг, в основном, обусловлен уникальным дизайном и длительным временем автономной работы.