Учёные создали умный браслет, который распознаёт приступы эпилепсии

Исследователи в Нидерландах разработали новый гаджет для больных серьёзным заболеванием.

Известно, что умный браслет Nigthwatch способен различать приступы эпилепсии. Так, устройство постоянно отслеживает сердцебиение и движения владельца. При фиксации повышенной активности и сокращений сердечной мышцы, которые характерны для опасного состояния для пациента, индикатор браслета загорается красным цветом, а сам гаджет издаёт звуковой сигнал.

Учёные заявляют, что браслет был протестирован на 28 испытуемых с эпилепсией. Он верно сработал в 85 процентах случаев приступов, которые происходили в течение двух месяцев. Также при исследованиях эксперты наблюдали за состоянием респондентов во время сна.

Оказалось, что при серьёзных тонико-клонических приступах, которые часто приводят к летальному исходу больных, устройство смогло распознать критическое состояние в 96 процентах случаев.