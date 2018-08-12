Дизайнер создала новую коллекцию одежды благодаря Samsung Galaxy Note 9

В эпоху технологий люди иногда не могут обойтись в своей работе без гаджетов.

То же самое произошло и с дизайнером Орели Фонтан, которая создала эскизы для своей новой коллекции с помощью смартфона Samsung Galaxy Note 9. Отмечается, что с помощью девайса и электронного пера SPen девушка рисовала платья и пальто, рисунки которых перевоплощались в трёхмерные модели пластиковых застёжек, чтобы позже распечатать их на 3D-принтере.

Дизайнер уточняет, что эскизы были превращены в чертежи, которые подходили для объёмной печати, благодаря приложению OnShape. Оно же отправляло все материалы напрямую с телефона на принтер Ultimaker. Полученное использовалось для соединения кожаных выкроек финального изделия.

По словам Орели, Galaxy Note 9 в несколько раз ускорил создание прототипов - на создание всей коллекции ушло 6 недель, а прототипы были созданы за 8 дней вместо обычных двух недель.