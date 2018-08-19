Эксперт: Смартфон Pixel 3 разгромил iPhone XS в тесте ночной съёмки

Сегодня, 17:53 \\ Техника и технологии

Опытный эксперт Джером Ортега сравнил две фотографии ночного города, которые были сделаны смартфонами Pixel 3 и iPhone XS.

Эксперт в мире современных технологий, а также популярный блогер Джером Ортега протестировал смартфон Pixel 3 в режиме ночной съемки и сравнил результаты с популярным гаджетом «яблочной» компании iPhone XS. Как показали результаты, более бюджетный вариант смог полностью разгромить смартфон от производителей Apple.

Снимки доказали, что при плохом освещении iPhone XS показал достаточно плохие результаты, по сравнению со своим недорогим конкурентом Pixel 3. Однако пользователи Сети все же утверждают, что смартфон от Google сильно осветляет кадр, что также не есть хорошо.

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Автор - Светлана Тарабан
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