MIT запускает эксперимент по групповому управлению человеком через Интернет

Участникам предстоит коллективными усилиями справиться со злобным искусственным интеллектом. Об этом пишет издание Business Insider.

Сотрудники Массачусетского технологического университета организовали игровой эксперимент "BeeMe" с большой свободой действий. Неограниченному количеству пользователей предстоит принять управление специально подготовленным человеком. Любой желающий сможет отдать человеку команду, которая не противоречит государственным законам или общепринятым нормам поведения. Действие для конкретной ситуации будет определяться групповым голосованием. Ученые из MIT хотят проверить, способен ли коллективный разум решить творческую задачу.

Они запустят эксперимент в честь Хэллоуина (1 ноября по Москве) на сайте beeme.online. По сюжету, ИИ под названием Zookd вырвался на просторы Интернета и пытается его захватить. Главному персонажу нужно принять экстренные меры по его нейтрализации. Ситуация будет отображаться от первого лица.