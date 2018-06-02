AliExpress запустили спутник и космическую мини-станцию

AliExpress запустили на орбиту мини-космическую станцию под названием Candy Jar и спутник Tmall International. Отмечается, что данная программа поможет проведению всемирной распродажи.

Запуск данной мини-станции пройдет в рамках самой известной распродажи на сайте, которая пройдет 11 ноября. Как стало известно, спутник будет способствовать получению скидок на сайте. Появится отдельный раздел, в котором каждый пользователь сможет отслеживать нахождение станции в данный момент. Чтобы получить скидку, пользователь должен сделать скриншот экрана именно в тот момент, когда станция будет находиться над его страной.

Как утверждает представитель AliExpress в России Антон Пантелеев, все фотографии будут делаться с многократным увеличением. Он отмечает, что пользователь сам себя, скорее всего не увидит, однако города при увеличении будут видны.

Как стало известно, данная акция проводится для того, чтобы стимулировать покупателей больше пользоваться сервисом через мобильное приложение. Как известно, общее количество российских пользователей, пользующихся именно мобильной версией, составляет около 65%, когда в Китае их количество достигает 90%.

Помимо этого, данная станция является частью проекта, в котором главная компания известного интернет-магазина Alibaba планирует заняться изучением космических технологий и систем беспилотного управления.