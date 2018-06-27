Патрульный робот будет искать нарушителей на вокзале в Токио

Сегодня, 13:03 \\ Техника и технологии / От редакции

Искусственный интеллект распознает подозрительное поведение среди толпы и вызывает правоохранителей. О новой разработке японских инженеров пишет издание The Sun.

 Робота создали сотрудники Токийского института промышленных технологий, компании Seibu Railway Co и ряда других предприятий. Он получил название Perseusbot в честь мифического персонажа Персея. Аппарат обладает ростовым корпусом конической формы. Высота прототипа составляет 170 сантиметров при весе в 172 килограмма. Разработчики оборудовали робота камерой и колесной платформой, позволяющей ехать со скоростью до 30 сантиметров в секунду. Во время движения Perseusbot замечает и огибает препятствия. Кроме того, у него есть специальный отсек, куда можно поместить потенциально опасный предмет.

Патрульный призван колесить в местах большого скопления народа. Например, на железнодорожных станциях. Его оборудовали системой анализа окружающей среды, которая способна искать нарушителей или нездоровых людей. Обнаружив нарушителя, подозрительный объект или человека, лежащего на полу, робот издает тревожный сигнал и отправляет уведомление на смартфоны полицейских. Разработчики сообщили, что ИИ реагирует на бег и резкие движения при ударах.

Проект будут испытывать на одном из вокзалов Токио с 26 по 30 ноября. The Sun предполагает, что Perseusbot могут использовать для патрулирования японской столице во время Олимпийских игр в 2020 году.

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Автор - Александр Лубяной
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