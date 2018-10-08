Россия испытала комплекс для поражения вражеских спутников

Перспективную систему "Тирада-2С" представили государственной комиссии. Уже в этом году завод "Электроприбор" из Владимира должен поставить в армию первые образцы.

Комплекс для поражения вражеских спутников связи начали разрабатывать около 17 лет назад. Находясь на поверхности Земли, "Тирада-2С" должна под управлением квалифицированных операторов должна выводить из строя электронные аппараты на орбите. В этом ей поможет мощное радиоэлектронное излучение.

Теперь систему испытали на практике. Как отмечает агентство "Интерфакс", члены комиссии заметили определенные недостатки и предоставили разработчикам рекомендации по их исправлению. Ранее о новом комплексе подавления спутниковой связи рассказали на форуме "Армия 2018". Представители Минобороны России даже подписали контракт.