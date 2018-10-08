Россия испытала комплекс для поражения вражеских спутников

Сегодня, 12:40 \\ Техника и технологии

Перспективную систему "Тирада-2С" представили государственной комиссии. Уже в этом году завод "Электроприбор" из Владимира должен поставить в армию первые образцы.

 Комплекс для поражения вражеских спутников связи начали разрабатывать около 17 лет назад. Находясь на поверхности Земли, "Тирада-2С" должна под управлением квалифицированных операторов должна выводить из строя электронные аппараты на орбите. В этом ей поможет мощное радиоэлектронное излучение.

Теперь систему испытали на практике. Как отмечает агентство "Интерфакс", члены комиссии заметили определенные недостатки и предоставили разработчикам рекомендации по их исправлению. Ранее о новом комплексе подавления спутниковой связи рассказали на форуме "Армия 2018". Представители Минобороны России даже подписали контракт.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член Совета депутатов Михаил Кучерявый пытались избавиться от полученной взятки во время погони.

Atmosic Technologies разработали платформу без зарядки для "интернета вещей"

 Беспроводное оборудование будет оснащено "вечными батареями" или вообще без таковых. Об...

"Зависть миллионов женщин": уволенную журналистку NBC пригласили на "Первый канал"

 Американка Мегин Келли может устроиться на работу в программу \"Время\". Так заявил её...

Анонсированы «умные» часы Misfit Vapor 2 с GPS и NFC

 Новость о часах с функциями GPS и NFC от производителя Misfit недавно облетела интернет.

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ