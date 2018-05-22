Компанию-разработчика Fortnite инвестировали 1,25 млрд долларов

Вчера, 23:30 \\ Техника и технологии

Студия Epic Games Inc привлекла внимание новой бизнес-группы. Об этом пишет агентство Bloomberg.

 Объединение предпринимателей прельстилось популярностью ММО-игры Fortnite. Оно включает в себя компании: Vulcan Capital, KKR & Co, Kleiner Perkins и стартап AXiomatic Gaming. К ним присоединились Lightspeed Venture Partners, Iconiq Capital и Smash Ventures. В общей сложности, они инвестировали в разработчиков 1,25 миллиарда долларов. Стоиот отметить, что среди инвесторов в составе AXiomatic Gaming оказался экс-баскетболист Майкл Джордан, владеющий командой "Шарлотт Хорнетс".

Bloomberg отмечает, что появление новых дольщиков является весьма незаурядным событием для компании Epic Games. Однако оно легко объясняется растущей популярностью Fortnite. Игра в жанре "королевской битвы" вышла в сентябре 2017 года и с тех пор непрерывно дышит в спину лидеру категории - PUBG. От конкурентов Fortnite отличается не только геймплеем, но и более ярким стилем. Его используют известные личности. Так во время ЧМ-2018 году футболист сборной Франции Антуан Гризман отметил гол фирменным танцем из игры.

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Автор - Александр Лубяной
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