Американские ученые научились определять ложь по почерку

Учёные Университета Кардиффа научились определять ложь по почерку, и в этом им помогает ИИ.

Американские ученые создали особый ИИ, который поможет заменить полиграф.

Как стало известно, искусственный интеллект имеет умение определять ложь только лишь по рукописным показаниям. Данную разработку назвали VeriPol. Ее особенность состоит в том, что она способна выявить ложь в текстах, которые написаны от руки. Это стало возможным из-за того, что при разработке в нее загрузили тысячи ложных показаний, взятых из полицейских архивов.

Отмечается, что со своей функцией данная разработка справляется намного лучше, чем привычный полиграф. Помимо этого, использование данной технологии совсем необязательно согласовывать с судом.

Также, стало известно, что полицейские Испании уже начали пользоваться данным ИИ, загрузив его в свои служебные компьютеры.