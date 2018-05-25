Китай готовит второе поколение пилотируемых кораблей к работе в космосе

Им предстоит летать на Луну и заботиться об орбитальных станциях. Так 26 октября пишет издание China Daily.

СМИ цитирует старшего инженера Китайской академии космических технологий. В пятницу Ян Лэй произнес речь в городе Сиан на конференции, посвященной пилотируемым полетам в космос. Он объявил о разработке кораблей второго поколения, которые будут отличаться от предшественников "Шэньчжоу" улучшенными аэродинамическими свойствами. Название для новинки пока не выбрали.

Инженеры из Китая готовят транспортное средство, разделяя его на две секции. Помимо обитаемого модуля для космонавтов и приборов управления, конструкция получит служебный. Именно в нем разместят силовую установку. Судя по всему, разработчики избавились от орбитальной секции.

По словам Ян Лэй, для работы в космосе новые корабли оборудуют новейшими технологиями. Среди них - нетоксичное реактивное топливо, мощные солнечные батареи, устойчивые к высоким температурам материалы и систему интерактивного общения с бортовым компьютером. Кроме того, китайцы намерены поработать над эргономичностью интерьера.