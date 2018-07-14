В приложении WhatsApp появилась библиотека стикеров

В известном приложении WhatsApp теперь появилась библиотека графических изображений. Доступ возможен при нажатии на иконку стикера около строки сообщения.

WABetalInfo сообщили, что стикеры в новой библиотеке возможно удалить и добавить по желанию. Для того, чтобы сэкономить экранное пространство разработчики сообщили о добавлении двух стикеров одновременно в строке.

Но и на этом еще не закончились разработки в приложении WhatsApp. Имеется специальный раздел библиотеки, в котором находятся все загруженные стикеры. А для того, чтобы упростить поиск, изображения образовывают группировки.

Загрузка и поиск среди GIF-ок благодаря разработчикам тоже упрощен, что позволяет быстрее отравлять нужное изображение.

В iOS-версии WhatsApp добавится FaceID и TouchID. Данная система позволяет владельцу идентифицироваться по отпечатку пальца и разблокировке лица.

Ранее 16-летний школьник из Ижевска участвовал в новой разработке социальной сети «ВКонтакте». Молодой человек выдвигал свои предложения и осуществлял их в жизни. На данный момент осуществляется работа над изменением голоса при отправке голосовых сообщений.