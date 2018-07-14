В приложении WhatsApp появилась библиотека стикеров
В известном приложении WhatsApp теперь появилась библиотека графических изображений. Доступ возможен при нажатии на иконку стикера около строки сообщения.
WABetalInfo сообщили, что стикеры в новой библиотеке возможно удалить и добавить по желанию. Для того, чтобы сэкономить экранное пространство разработчики сообщили о добавлении двух стикеров одновременно в строке.
Но и на этом еще не закончились разработки в приложении WhatsApp. Имеется специальный раздел библиотеки, в котором находятся все загруженные стикеры. А для того, чтобы упростить поиск, изображения образовывают группировки.
Загрузка и поиск среди GIF-ок благодаря разработчикам тоже упрощен, что позволяет быстрее отравлять нужное изображение.
В iOS-версии WhatsApp добавится FaceID и TouchID. Данная система позволяет владельцу идентифицироваться по отпечатку пальца и разблокировке лица.
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