Google прекращает работу функции оповещений Android Nearby

Несколько лет назад Android запустил новую функцию, которая показывала уведомления на основе местоположения человека и того, что его окружает.

Например, сегодня человек пошел в парикмахерскую подстричься, и получил оповещение с информацией о супермаркете через улицу. Тем не менее, основная причина, по которой Google останавливает «Android Nearby», заключается в том, что разработчики начали злоупотреблять платформой и использовали её для отправки спамовых сообщений среди людей поблизости.

Физические маяки в хранилище местоположений могли отправлять уведомления Android-goers, такие как меню в ресторане или каталог магазинов большого торгового центра. Но в прошлом году Google заметил увеличение количества нерелевантных сообщений и спам-уведомлений и решил, что это не соответствует стандартам Google. Google мог бы остановить спам и фильтровать контент, предоставляемый этими уведомлениями, но в итоге решил прекратить действие этой функции с 6 декабря.

Разработчики могут продолжать использовать эту функцию, внедряя ее в свои приложения, и у них все равно будет доступ к панели управления маяком. Уведомления, основанные на близости, похожие на уведомления о соседстве, по-прежнему будут частью API-интерфейсов Proximity Beacons от Google.