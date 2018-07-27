Twitter увеличила прибыль, несмотря на потерю 9 млн пользователей

За последний квартал социальная сеть принесла владельцам около 758 миллионов долларов. Так отчиталась пресс-служба компании.

Вот уже четвертый квартал Twitter держится на плаву без убытков. С июля по август она принесла прибыль в размере 106 миллионов долларов. По сравнением со вторым кварталом сумма увеличилась на 6 миллионов. В начале года прибыль Twitter составила 61 миллион.

А вот количество активных пользователей соцсети упала до 326 миллионов. Её перестали пользоваться около 9 миллионов человек. По данным пресс-службы, потери в США составили всего 1 миллион пользователей. За рубежом верность Twitter сохраняют 259 миллионов владельцев аккаунтов. Представители компании объяснили сокращение пользователей хакерскими атаками и борьбой с аккаунтами-ботами.