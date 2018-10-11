Школьник из Ижевска работает над проектом в социальной сети "ВКонтакте"

Сегодня, 12:36 \\ Техника и технологии

Около трех недель разработчики социальной сети «ВКонтакте» сотрудничали со школьниками для разработки нового сервиса, который предполагает собой изменение голоса. В данном проекте каждый человек сможет создавать для себя новый голос и пользоваться им. 16-летний Александр Чукавин из города Ижевска возглавляет образовательную сессию центра «Сириус». В его команде всего пять школьников, которые помогают работать над проектом «Аудиомаски» и воплощать ее в действие.

 Задумка направлена на то, чтобы при отправки аудиосообщений человек смог поменять свой голос. В результате, все задействованные лица проекта решили оставить два голоса — низкий и высокий. Школьник выразил свое предложение, в котором за низкий голос будет отвечать герой Дарт Вейдер, а вот высокий достался известной певице Монеточке.

Александр рассказал, что желание быть в команде разработчиков соцсети было с самого начала. Все результаты будут видны на лицо. А проект с «аудиомасками» стал довольно интерес школьнику и все свободное время он проводит в раздумьях по этому поводу.

На сегодняшний день готов только прототип, который требует много времени и сил для полного создания. Школьники рассчитывают, что «ВКонтакте» будут использовать их опыт для внедрения новинки.

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Автор - Дарья Андросова
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