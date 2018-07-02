Новая технология Qualcomm ускорит зарядку смартфонов

Американская компания заявила о работе над следующим поколением QuickCharge. Накануне сотрудники выступили с презентацией на саммите в Гонконге, посвященном 4G и 5G связи.

В 2019 году Qualcomm планирует внедрить новую технологию зарядки для мобильных устройств. Прежде всего, разработчики наращивают мощность. У проводного метода она вырастет с 18 Вт до 32 Вт, а у беспроводной - с 12 Вт до 15 Вт. Представители компании намекнули, что зарядку смартфонов существенно ускорит трехпотоковый принцип Triple Charge, который придет на смену современной двухпотоковой схеме.

Снижая время, затрачиваемое на пополнение заряда аккумулятора, Qualcomm снизит и его нагрев. Сколько именно будет занимать зарядка современных смартфонов, компания пока не сообщает. Вполне возможно, новая технология дополнит вычислительные системы Snapdragon 855 или Snapdragon 865.