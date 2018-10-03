Yahoo выплатит 50 миллионов долларов жертвам крупнейшего взлома личных данных

Компания согласилась компенсировать ущерб, который пользователи её электронной почты понесли в 2013 году. Об этом пишет издание The New York Times.

Пять лет назад хакерам удалось совершить взлом сервисов Yahoo и совершить крупнейшую кражу личных данных. По словам самих разработчиков, инцидент затронул все 3 миллиарда учетных записей, зарегистрированных в момент взлома. В 2016 году, после завершения расследования, компания заявила о хищении информации с 1 миллиарда аккаунтов, включая пароли, номера телефонов и настоящие имена пользователей. В то же время анлитики заявили, что хакерам не удалось добыть данные о финансовых счетах.

Как узнало The New York Times, теперь Yahoo решила загладить вину перед жертвами киберпреступников. Оператор выплатит 50 миллионов долларов, которые разделят между собой миллионы пострадавших. Кроме того, Yahoo собирается два года бесплатно мониторить данные 200 миллионов пользователей.