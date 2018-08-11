В "Связном" заработал предзаказ телефона BlackBerry KEY 2

Сегодня, 14:33 \\ Техника и технологии

В одном из российских онлайн-магазинов вскоре можно будет приобрести новый смартфон.

Так, в "Связном" заработал предзаказ BlackBerry KEY2. Стала известна и стоимость гаджета - за 50 тысяч рублей пользователь получит шесть гигабайтов оперативной памяти и сто двадцать восемь - встроенной. Кроме того, телефон оснащён QWERTY-клавиатурой, которая является физически удобной для владельца, а также качественной камерой, которая основана на двух 12-мегапиксельных модулях.

Среди прочего она сможет фотографировать с низким уровнем шума при плохом освещении. Во встроенной клавиатуре изменено расстояние между кнопками и их высота для удобства, а дактилоскопический сканер будет встроен в пробел.

Официальное появление BlackBerry KEY 2 анонсировано на 1 ноября.

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Автор - Татьяна Сазонова
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