В "Связном" заработал предзаказ телефона BlackBerry KEY 2

В одном из российских онлайн-магазинов вскоре можно будет приобрести новый смартфон.

Так, в "Связном" заработал предзаказ BlackBerry KEY2. Стала известна и стоимость гаджета - за 50 тысяч рублей пользователь получит шесть гигабайтов оперативной памяти и сто двадцать восемь - встроенной. Кроме того, телефон оснащён QWERTY-клавиатурой, которая является физически удобной для владельца, а также качественной камерой, которая основана на двух 12-мегапиксельных модулях.

Среди прочего она сможет фотографировать с низким уровнем шума при плохом освещении. Во встроенной клавиатуре изменено расстояние между кнопками и их высота для удобства, а дактилоскопический сканер будет встроен в пробел.

Официальное появление BlackBerry KEY 2 анонсировано на 1 ноября.