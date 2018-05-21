Состоялся релиз торговой площадки "Беру" от "Яндекса" и "Сбербанка"

Проект маркетплейса успешно прошел закрытое тестирование и стал доступным для всех желающих. Об этом 24 октября заявил Максим Гришаков, генеральный директор "Яндекс.Маркета".

Бета-тест совместного электронного магазина "Яндекса" и "Сбербанка" начался в мае 2018 года. Её возможности проверяли сотрудники компаний по всей России. В частности, глава "Сбербанка" Герман Греф приобрел через "Беру" устройство "Яндекс.Станция". Всего через площадку оплатили и получили около 180 тысяч заказов. Теперь же состоялся полномасштабный релиз торговой площадки, который открыл пользователям порядка 100 тысяч различных позиций от тысячи компаний.

Максим Гришаков считает "Беру" весьма конкурентоспособным проектом. Разработчики ожидают, что со временем он займет ведущую позицию на российском рынке. Чтобы приблизиться к столь амбициозной цели, предприниматели планируют расширять список торговых партнеров. Они ожидают, что через несколько лет маркетплейс сможет предложить пользователям не менее миллиона позиций.

"Беру" позволяет различным компаниям продавать товары на своей платформе за определенную комиссию. Подобным образом работают Amazon и Aliexpress. К созданию российского аналога руководители "Яндекса" и "Сбербанка" пришли ещё в 2017 году. В апреле стало известно, что разработчики оценили проект в 60 миллионов рублей.