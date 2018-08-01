В России начались работы над беспилотной подводной лодкой

Российские конструкторы планируют к 2020 году построить первый беспилотный подводный аппарат для работы в Арктике.

Нижегородское конструкторское бюро «Лазурит» приступило к созданию уникального подводного аппарата, передвигающегося автономно, без экипажа внутри. Разработку планируют применять на Севморпути. Данная информация предоставлена начальником физико-технического отдела ФПИ Игорем Денисовым. Он сообщил, что сейчас строится демонстратор для черноморских испытаний в 2020 году.

Предварительное название подводного беспилотника - «Сарма». В его основу ляжет анаэробная силовая установка, которая будет экологичнее своей ядерной «сестры». Основной сложностью в проектировании такой машины стало большое расстояние, которое должна проходить «Сарма». Создание такой техники позволит существенно облегчить труд исследователей в условиях Арктики. «Беспилотник должен будет проходить огромные расстояния с высокой точностью, не всплывая на поверхность. Это будет огромным достижением для нас», - рассказал руководитель данного проекта Виктор Литвиненко.