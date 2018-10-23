Motorola выпустит комплект для ремонта смартфонов в домашних условиях

Сегодня, 04:30 \\ Техника и технологии

Всем пользователям известно, что на данный момент ремонт смартфонов является весьма дорогостоящим удовольствием, если обращаться в технические салоны. Самым затратным является устранение неполадок гаджетов от корпорации Apple.

Именно поэтому производитель Motorola решил выпустить комплект для ремонта смартфонов в домашних условиях, несмотря на то, что "яблочная" компания является ярым противником такого решения наряду с разными технологическими фирмами. Так, в Lenovo первыми начали производить детали для телефонов от iFixit, продающих официальные комплекты, которые нужны для починки гаджетов самостоятельно.

Цена зависит от модели смартфона и сложности починки, начиная от 35 долларов за новую батарею для Moto X и заканчивая стоимостью в 200 долларов за новый экран для Droid Turbo 2 и Moto Z Force. Однако никто не отменяет возможности сдачи своего телефона в сервисный центр, тем более если не истекло действие гарантийного срока.

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Автор - Татьяна Сазонова
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