Анонсированы «умные» часы Misfit Vapor 2 с GPS и NFC

Новость о часах с функциями GPS и NFC от производителя Misfit недавно облетела интернет.

Технологии, улучшенные в данной модели часов, привлекают больше молодых потребителей, которые стремятся к использованию всех возможных функциональных вещей в этом мире. На данный момент анонсировали две модели «умных» часов разных цветов. Дисплей в Misfit Vapor 2 на данный момент составляет 1,2 дюйма, однако в дальнейшем производители нацелены выпустить модель более крупного размера с экраном в 1,4 дюйма. В часах имеется 512 МБ оперативной памяти, также они поддерживают флеш-память до 4 ГБ.

Устройство работает на процессоре Wear 2100, который с лёгкостью справляется с любой поставленной задачей и выполняет все функции, необходимые для хозяина смарт-часов, как, например, навигация и беспроводная передача данных. Более того, смарт-устройство обладает функцией водонепроницаемости, что делает их использование более безопасным. Часы можно приобрести по предварительному заказу, заплатив за них 250 американских долларов, что на 50 долларов дороже, чем цена первой модели.