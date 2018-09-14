Анонсированы «умные» часы Misfit Vapor 2 с GPS и NFC

Сегодня, 18:54 \\ Техника и технологии

Новость о часах с функциями GPS и NFC от производителя Misfit недавно облетела интернет.

Технологии, улучшенные в данной модели часов, привлекают больше молодых потребителей, которые стремятся к использованию всех возможных функциональных вещей в этом мире. На данный момент анонсировали две модели «умных» часов разных цветов. Дисплей в Misfit Vapor 2 на данный момент составляет 1,2 дюйма, однако в дальнейшем производители нацелены выпустить модель более крупного размера с экраном в 1,4 дюйма. В часах имеется 512 МБ оперативной памяти, также они поддерживают флеш-память до 4 ГБ.

Устройство работает на процессоре Wear 2100, который с лёгкостью справляется с любой поставленной задачей и выполняет все функции, необходимые для хозяина смарт-часов, как, например, навигация и беспроводная передача данных. Более того, смарт-устройство обладает функцией водонепроницаемости, что делает их использование более безопасным. Часы можно приобрести по предварительному заказу, заплатив за них 250 американских долларов, что на 50 долларов дороже, чем цена первой модели.

Поделиться новостью:
Автор - Ольга Собко
Главное за неделю

Эксперты объяснили, почему нужно безопасно извлекать USB

В большинстве случаев при использовании внешних накопителей памяти пользователь после проведения необходимых манипуляций с персональным компьютером просто выдёргивает его из разъёма.

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

Инсайдер объявил начало бета-теста Artifact

 Поклонники Dota 2 смогут играть в карточную игру по вселенной уже 19 ноября. Об этом на...

Жители Ростова поймали волка и не знают, что с ним делать

 Горожане отловили бродившего по улицам донской столицы и отправили на передержку. Пока...

Asus объявила о выпуске первого хромбука с 15,4 дюймовым экраном

Компания Asus объявила о старте продажи первого ноутбука Chromebook C523, который...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ